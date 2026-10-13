ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка

російська пропаганда продовжує активно піарити так звану "програму переселення в Донецьк" для мешканців підконтрольних Україні територій Донеччини, залучаючи гауляйтерів та державні медіа рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що це пропагандистський трюк, за допомогою якого росіяни намагаються створити ілюзію масової підтримки росії та заманити людей на окуповані території обіцянками безкоштовного житла.

Застерігаємо від використання російських чат-ботів - це небезпечна пастка. Збираючи персональні дані, спецслужби рф можуть використати їх для шантажу та вербування з метою здійснення диверсій проти України - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що, зокрема, керівник окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін заявив про нібито понад 300 заявок на переселення до Донецька через ворожий чат-бот.

Нагадаємо

Окупанти просувають туризм як основу економіки Донеччини замість знищеної промисловості. У ЦПД називають це пропагандою для приховання наслідків війни.

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