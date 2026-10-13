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ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка

Київ • УНН

 • 134 перегляди

росія просуває фейкове переселення до Донецька через обіцянки житла. ЦПД попереджає: чат-боти збирають дані для шантажу й вербування.

ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка

російська пропаганда продовжує активно піарити так звану "програму переселення в Донецьк" для мешканців підконтрольних Україні територій Донеччини, залучаючи гауляйтерів та державні медіа рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це пропагандистський трюк, за допомогою якого росіяни намагаються створити ілюзію масової підтримки росії та заманити людей на окуповані території обіцянками безкоштовного житла.

Застерігаємо від використання російських чат-ботів - це небезпечна пастка. Збираючи персональні дані, спецслужби рф можуть використати їх для шантажу та вербування з метою здійснення диверсій проти України

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що, зокрема, керівник окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін заявив про нібито понад 300 заявок на переселення до Донецька через ворожий чат-бот.

Нагадаємо

Окупанти просувають туризм як основу економіки Донеччини замість знищеної промисловості. У ЦПД називають це пропагандою для приховання наслідків війни.

Вербувальники рф споюють жителів Донецька та примушують їх підписувати контракти з військом - АТЕШ28.08.26, 07:35 • 4459 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна
Донецьк