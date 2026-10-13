ЦПД: российская программа «переселения в Донецк» — цифровая ловушка

Российская пропаганда продолжает активно рекламировать так называемую «программу переселения в Донецк» для жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой области, привлекая гауляйтеров и государственные СМИ рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это пропагандистский трюк, с помощью которого россияне пытаются создать иллюзию массовой поддержки россии и заманить людей на оккупированные территории обещаниями бесплатного жилья.

Предостерегаем от использования российских чат-ботов — это опасная ловушка. Собирая персональные данные, спецслужбы рф могут использовать их для шантажа и вербовки с целью осуществления диверсий против Украины — говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что, в частности, руководитель оккупационной администрации в Донецкой области денис пушилин заявил якобы о более чем 300 заявках на переселение в Донецк через вражеский чат-бот.

Напомним

Оккупанты продвигают туризм как основу экономики Донецкой области вместо уничтоженной промышленности. В ЦПД называют это пропагандой для сокрытия последствий войны.

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