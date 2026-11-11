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В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПД

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

В Донецке Россия построила парк «Патриот» площадью 16,5 гектара с военными площадками. ЦПД заявляет о милитаризации детей.

В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПД

В оккупированном Донецке оккупанты готовятся к открытию масштабного объекта, направленного на милитаризацию детей и молодежи. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Москва за счет городского бюджета построила в Донецке парк "Патриот" площадью 16,5 гектара. Оккупационная администрация открыто заявляет, что главная цель этого объекта — "военно-патриотическое воспитание". Для этого там оборудовали специальные площадки для милитаризированных игр: парашютную вышку, лазертаг, пейнтбол, тиры и тому подобное.

Через подобные проекты детям под прикрытием спорта и семейного отдыха навязывают культ войны и формируют из них будущий мобилизационный ресурс для РФ

— указывают в ЦПД.

Там добавляют, что строительство такого крупного комплекса разоблачает истинные приоритеты Кремля.

На фоне острого гуманитарного кризиса на ВОТ, проблем с инфраструктурой, отключений электроэнергии и дефицита воды Россия тратит колоссальные ресурсы не на базовые потребности гражданского населения, а на создание пропагандистских полигонов

— резюмируют в ЦПД.

Напомним

Оккупанты расширяют базу среди гражданской застройки Мариуполя на территории бывших Roshen и ТЦ. Там размещают подразделения БПЛА.

ЦПД: российская программа «переселения в Донецк» — цифровая ловушка13.10.26, 03:23 • 33523 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
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Украина
Донецк