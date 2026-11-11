В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПД
Киев • УНН
В Донецке Россия построила парк «Патриот» площадью 16,5 гектара с военными площадками. ЦПД заявляет о милитаризации детей.
В оккупированном Донецке оккупанты готовятся к открытию масштабного объекта, направленного на милитаризацию детей и молодежи. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Москва за счет городского бюджета построила в Донецке парк "Патриот" площадью 16,5 гектара. Оккупационная администрация открыто заявляет, что главная цель этого объекта — "военно-патриотическое воспитание". Для этого там оборудовали специальные площадки для милитаризированных игр: парашютную вышку, лазертаг, пейнтбол, тиры и тому подобное.
Через подобные проекты детям под прикрытием спорта и семейного отдыха навязывают культ войны и формируют из них будущий мобилизационный ресурс для РФ
Там добавляют, что строительство такого крупного комплекса разоблачает истинные приоритеты Кремля.
На фоне острого гуманитарного кризиса на ВОТ, проблем с инфраструктурой, отключений электроэнергии и дефицита воды Россия тратит колоссальные ресурсы не на базовые потребности гражданского населения, а на создание пропагандистских полигонов
Напомним
Оккупанты расширяют базу среди гражданской застройки Мариуполя на территории бывших Roshen и ТЦ. Там размещают подразделения БПЛА.
ЦПД: российская программа «переселения в Донецк» — цифровая ловушка13.10.26, 03:23 • 33523 просмотра