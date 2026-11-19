"Лише Бог знає": путін озвучив нові тези щодо України і безпеки в Європі
Київ • УНН
путін стверджує, що росія "погодилася" на пропозиції США щодо України, але Київ нібито "не готовий". Він закликав Європу приїхати до москви для переговорів.
російський диктатор володимир путін знову заявив про "зацікавленість" у припиненні війни, однак Україна і Європа в цьому нібито "не зацікавлені". Про це він заявив на пресконференції після тристоронніх переговорів, передає УНН.
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За його словами, США запропонували компромісні рішення щодо України, на які росія погодилася в Анкориджі. Тепер, як стверджує путін, питання полягає в готовності Києва та європейських країн прийняти ці пропозиції.
Лише Господь Бог знає, що буде далі. Україна заявляє, що утримає 10 % території Донецька ще якийсь час. Ну, якщо вони утримають її якийсь час, а потім не зможуть, чи є сенс утримувати ці 10 % за будь-яку ціну?
путін розповів, що США наполегливо просять рф погодитися на участь європейців у переговорах щодо завершення війни. За його словами, росія погодилася, що безпека України має бути інтегрована в європейську безпеку, але обговорювати безпеку Європи без Європи є дивним.
Нам потрібно зрозуміти, з якими позиціями Європа прийде на ці переговори. Тому ми запропонували європейцям приїхати до москви, щоб з’ясувати їхню позицію. Потім ми вирішимо, в якому форматі будемо продовжувати діалог щодо України
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі - після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі.