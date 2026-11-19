російський диктатор володимир путін знову заявив про "зацікавленість" у припиненні війни, однак Україна і Європа в цьому нібито "не зацікавлені". Про це він заявив на пресконференції після тристоронніх переговорів, передає УНН.

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За його словами, США запропонували компромісні рішення щодо України, на які росія погодилася в Анкориджі. Тепер, як стверджує путін, питання полягає в готовності Києва та європейських країн прийняти ці пропозиції.

Лише Господь Бог знає, що буде далі. Україна заявляє, що утримає 10 % території Донецька ще якийсь час. Ну, якщо вони утримають її якийсь час, а потім не зможуть, чи є сенс утримувати ці 10 % за будь-яку ціну? - заявив він.

путін розповів, що США наполегливо просять рф погодитися на участь європейців у переговорах щодо завершення війни. За його словами, росія погодилася, що безпека України має бути інтегрована в європейську безпеку, але обговорювати безпеку Європи без Європи є дивним.

Нам потрібно зрозуміти, з якими позиціями Європа прийде на ці переговори. Тому ми запропонували європейцям приїхати до москви, щоб з’ясувати їхню позицію. Потім ми вирішимо, в якому форматі будемо продовжувати діалог щодо України - йдеться в його заяві.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі - після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі.