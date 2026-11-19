российский диктатор владимир путин вновь заявил о "заинтересованности" в прекращении войны, однако Украина и Европа в этом якобы "не заинтересованы". Об этом он заявил на пресс-конференции после трехсторонних переговоров, передает УНН.

Детали

По его словам, США предложили компромиссные решения по Украине, на которые россия согласилась в Анкоридже. Теперь, как утверждает путин, вопрос заключается в готовности Киева и европейских стран принять эти предложения.

Только Господь Бог знает, что будет дальше. Украина заявляет, что будет удерживать 10 % территории Донецка еще какое-то время. Ну, если они будут удерживать ее какое-то время, а потом не смогут, есть ли смысл удерживать эти 10 % любой ценой? - заявил он.

путин рассказал, что США настойчиво просят рф согласиться на участие европейцев в переговорах по завершению войны. По его словам, россия согласилась, что безопасность Украины должна быть интегрирована в европейскую безопасность, но обсуждать безопасность Европы без Европы странно.

Нам нужно понять, с какими позициями Европа придет на эти переговоры. Поэтому мы предложили европейцам приехать в москву, чтобы выяснить их позицию. Затем мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине - говорится в его заявлении.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что рассмотрит возможность участия в декабрьском саммите G20 в Майами — после того, как обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их сегодняшней встречи.