У Трампа відклали плани щодо бізнес-угод з росією для припинення війни в Україні - FT

У ЄС змінюють правила переговорів з Україною про вступ, врахувавши вимоги Польщі - ЗМІ

Вступ до ЄС потрібно заслужити - Мадяр на зустрічі з Зеленським

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