За добу 24 листопада на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 2639 дронів-камікадзе та здійснив 1120 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки, де відбулося три бойові зіткнення.Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дві марні спроби противника просунутися біля Охрімівки.

На Лиманському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

Сім бойових зіткнень зафіксовано на Слов’янському напрямку в районах Ямполя та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоплатонівки та Миколайпілля.

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Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Степи, Чернігівка, Красноподілля, Новогришине, Мирне, Кам'янка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, ... тут ліквідовано 58 окупантів та 15 - поранено; знищено десять одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 21 укриття ворога. Пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 88 укриттів противника. Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів - розповіли військові.

Два ворожі штурми успішно зупинили українські воїни на Олександрівському напрямку в районі Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Воздвижівка, Рівне, Копані, Верхня Терса, Новоселівка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три спроби загарбників іти вперед у районах Юрківки та Павлівки.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

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