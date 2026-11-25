За сутки 24 ноября на фронте произошло 184 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 49 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы.

Кроме того, привлек для поражения 2639 дронов-камикадзе и осуществил 1120 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском направлении враг атаковал в районах Бачевска, Коренька и Малой Корчаковки, где произошло три боевых столкновения. В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксированы две безуспешные попытки противника продвинуться в районе Охримовки.

На Лиманском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Платоновки, Грековки, Новоегоровки, Лимана, Заречного и Дибровы.

Семь боевых столкновений зафиксировано на Славянском направлении в районах Ямполя и Кривой Луки.

На Константиновском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоплатоновки и Николаевпилля.

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Всего 27 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Грузское, Степи, Черниговка, Красноподолье, Новогришино, Мирное, Каменка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, ... здесь ликвидированы 58 оккупантов и 15 - ранены; уничтожены десять единиц автомобильной, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 21 укрытие врага. Повреждены десять единиц автомобильной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 88 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 115 беспилотных летательных аппаратов различных типов - рассказали военные.

Два вражеских штурма успешно остановили украинские воины на Александровском направлении в районе Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Согласие, Воздвижевка, Ровное, Копани, Верхняя Терса, Новоселовка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три попытки захватчиков продвинуться в районах Юрковки и Павловки.

На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

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