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Генеральный штаб ВСУ 24 ноября подтвердил поражение переправы, задействованной оккупантами, в Донецкой области, и скопления российских грузовиков, пишет УНН.

Силы обороны разрушают логистику армии рф: поражены переправа и скопление российских грузовиков - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины продолжили отрезать армию рф от всего, что ей нужно для войны".

"В Брянской области, вблизи Берестка, поражено место скопления грузовиков вражеского подразделения. Именно на этих машинах оккупанты возят на передовую боеприпасы, топливо и провизию. В Донецкой области, в районе Новоукраинки, поражена переправа через реку Волчья. Теперь врагу придется искать обходные пути, более длинные и уязвимые, чтобы перебрасывать живую силу и технику", - отметили в Генштабе.

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