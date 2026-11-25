россия атаковала Украину 112 дронами, половина из них - реактивные: как отработала ПВО
Киев • УНН
ПВО сбила или подавила 88 из 112 российских дронов, в том числе 47 реактивных. Попадания зафиксировали в 18 локациях.
россия в ночь на 25 ноября атаковала Украину 112 дронами, более половины из них — реактивные. Сбито или подавлено 88 из них, в том числе 71% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) противник атаковал 112 ударными БПЛА типа Shahed (66 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (47 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 13 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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