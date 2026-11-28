росія атакувала Україну 162 дронами - скільки знищили
Київ • УНН
Уночі рф запустила по Україні 162 дрони, зокрема 74 реактивні. ППО збила або придушила 141 безпілотник, зафіксовано влучання у 13 локаціях.
росія у ніч на 28 листопада вдарила по Україні 162 дронами, понад 45% реактивні. Збито або придушено 141 з них, у тому числі до 73% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ — рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим — Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.
Атака триває. У повітряному просторі перебувають кілька ворожих БпЛА.
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