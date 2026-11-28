россия атаковала Украину 162 дронами - сколько уничтожили
Киев • УНН
Ночью рф запустила по Украине 162 дрона, в том числе 74 реактивных. ПВО сбила или подавила 141 беспилотник, зафиксированы попадания в 13 локациях.
россия в ночь на 28 ноября атаковала Украину 162 дронами, более 45% из которых были реактивными. 141 из них, в том числе до 73% реактивных, были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) противник атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск — рф, ВОТ Донецкой области, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 7 локациях.
Атака продолжается. В воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.
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