россия в ночь на 28 ноября атаковала Украину 162 дронами, более 45% из которых были реактивными. 141 из них, в том числе до 73% реактивных, были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) противник атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск — рф, ВОТ Донецкой области, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 7 локациях.

Атака продолжается. В воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

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