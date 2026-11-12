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рф атакувала Україну балістикою і "Цирконами", знешкодили 94 зі 123 дронів

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

Уночі рф застосувала балістичні й протикорабельні ракети та 123 дрони. ППО збила або придушила 94 безпілотники, зафіксовано влучання у 17 локаціях.

рф атакувала Україну балістикою і "Цирконами", знешкодили 94 зі 123 дронів

росія у ніч на 12 листопада вдарила по Україні балістикою, "Цирконами" і 123 дронами. Збито або придушено 94 безпілотники, у тому числі 5 "Бандеролей". Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

У ніч на 12 листопада (з 18:00 11 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької, Курської обл. рф, 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.

росія за добу втратила в Україні 2 150 військових12.11.26, 07:45 • 2254 перегляди

Юлія Шрамко

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