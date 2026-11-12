росія за добу втратила в Україні 2 150 військових
Київ • УНН
Загальні втрати російських військ від початку вторгнення сягнули близько 1 616 330 осіб. У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових.
Протягом доби 11 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 150 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада сягнули близько 1 616 330 осіб.
Нагадаємо
У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими.
2027-й може стати останнім роком війни - Коваленко08.11.26, 04:20 • 10196 переглядiв