В пяти областях Украины из-за обстрелов рф есть проблемы с электроснабжением

Из-за российских обстрелов часть потребителей в пяти областях Украины остается без электроэнергии. В отдельных регионах также действуют графики почасовых и других ограничений. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает УНН.

Артем Некрасов сообщил, что по состоянию на 7 октября без электроснабжения временно остаются потребители в Винницкой, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях. Это произошло в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры

Где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сегодня в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей — от 0,5 до 1,5 очереди