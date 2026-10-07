В пяти областях Украины из-за обстрелов рф есть проблемы с электроснабжением
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов потребители в пяти областях остаются без электроэнергии. В регионах действуют почасовые и аварийные ограничения.
Из-за российских обстрелов часть потребителей в пяти областях Украины остается без электроэнергии. В отдельных регионах также действуют графики почасовых и других ограничений. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, передает УНН.
Детали
Артем Некрасов сообщил, что по состоянию на 7 октября без электроснабжения временно остаются потребители в Винницкой, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях. Это произошло в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры
Где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сегодня в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей — от 0,5 до 1,5 очереди
По имеющейся информации, в случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения. Вместе с тем актуальные графики отключений можно посмотреть на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в электроснабжении рекомендуют узнавать на страницах местных облэнерго.
В периоды пиковой нагрузки не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. Это позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений
Напомним
россия в ночь на 7 октября нанесла удар по Украине баллистическими ракетами с "Цирконами/Ониксами", 48 крылатыми ракетами и 130 дронами. Сбиты или подавлены 5 баллистических и 39 крылатых ракет, а также 117 беспилотников.