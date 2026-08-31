росія готується повернути у стрій ракетний крейсер після майже 30 років ремонту

$44.5451.86
ukenru
00:16 • 940 перегляди
Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю
21:36 • 10460 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
21:15 • 10967 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
30 серпня, 12:11 • 29245 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 36606 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 35731 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 31551 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 36039 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 29190 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 26361 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
81%
750мм
Популярнi новини
На Волині перепоховали останки 55 польських жертв трагедії 1943 року30 серпня, 15:02 • 8330 перегляди
Президент Фінляндії не вірить у напад рф на НАТО та виключає ядерний удар по Україні30 серпня, 16:30 • 4410 перегляди
До половини ціни товару: у росії різко зросли комісії та логістичні витрати маркетплейсів 30 серпня, 16:59 • 6722 перегляди
У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа30 серпня, 17:14 • 10275 перегляди
NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет30 серпня, 17:28 • 5348 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 104671 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 105672 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 85281 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 83548 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 81211 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кім Чен Ин
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі00:06 • 646 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto22:06 • 4164 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 36218 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 35624 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 53882 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
Dragon (космічний корабель)
Forbes

росія готується повернути у стрій ракетний крейсер після майже 30 років ремонту

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Атомний крейсер «адмірал нахімов» завершує випробування після модернізації. Корабель отримає 80 ракетних установок і коштував понад 200 млрд рублів.

росія готується повернути у стрій ракетний крейсер після майже 30 років ремонту

росія розраховує повернути до бойового складу флоту атомний ракетний крейсер "адмирал нахимов", який перебуває на ремонті та модернізації майже 30 років. Наразі корабель завершує заводські та ходові випробування, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

До кінця року росіяни планують провести державні випробування корабля, після чого він теоретично може повернутися до складу ВМФ рф.

Фактично "адмирал нахимов" прибув на ремонт ще у липні 1997 року, хоча офіційно його поставили на ремонт у серпні 1999-го. Сам крейсер увійшов у стрій у 1988 році.

Крейсер може нести до 80 ракет

Після модернізації корабель має отримати 80 пускових установок для ракет "Калибр", "Оникс" та "Циркон", що зробить його одним із найбільш озброєних кораблів російського флоту.

росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів - Токіо висловив протест21.08.26, 10:23 • 4450 переглядiв

За російськими оцінками, ремонт та модернізація вже коштували понад 200 млрд рублів, або близько 2,3 млрд доларів. Водночас раніше вартість проєкту оцінювали навіть приблизно у 5 млрд доларів.

Defense Express зазначає, що доцільність таких витрат на один великий корабель викликає питання, зокрема через розвиток морських дронів та інших засобів ураження, які підвищують вразливість великих надводних платформ.

росія почала оснащувати бойові кораблі комплексами РЕБ "Пероед-М"20.07.26, 05:56 • 5216 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Війна в Україні
P-800 Oniks