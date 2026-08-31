росія готується повернути у стрій ракетний крейсер після майже 30 років ремонту

росія розраховує повернути до бойового складу флоту атомний ракетний крейсер "адмирал нахимов", який перебуває на ремонті та модернізації майже 30 років. Наразі корабель завершує заводські та ходові випробування, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

До кінця року росіяни планують провести державні випробування корабля, після чого він теоретично може повернутися до складу ВМФ рф.

Фактично "адмирал нахимов" прибув на ремонт ще у липні 1997 року, хоча офіційно його поставили на ремонт у серпні 1999-го. Сам крейсер увійшов у стрій у 1988 році.

Крейсер може нести до 80 ракет

Після модернізації корабель має отримати 80 пускових установок для ракет "Калибр", "Оникс" та "Циркон", що зробить його одним із найбільш озброєних кораблів російського флоту.

росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів - Токіо висловив протест

За російськими оцінками, ремонт та модернізація вже коштували понад 200 млрд рублів, або близько 2,3 млрд доларів. Водночас раніше вартість проєкту оцінювали навіть приблизно у 5 млрд доларів.

Defense Express зазначає, що доцільність таких витрат на один великий корабель викликає питання, зокрема через розвиток морських дронів та інших засобів ураження, які підвищують вразливість великих надводних платформ.

росія почала оснащувати бойові кораблі комплексами РЕБ "Пероед-М"