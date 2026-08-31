Россия готовится вернуть в строй ракетный крейсер после почти 30 лет ремонта
Киев • УНН
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации. Корабль получит 80 ракетных установок и стоил более 200 млрд рублей.
Россия рассчитывает вернуть в боевой состав флота атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который находится на ремонте и модернизации почти 30 лет. В настоящее время корабль завершает заводские и ходовые испытания, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
До конца года россияне планируют провести государственные испытания корабля, после чего он теоретически может вернуться в состав ВМФ РФ.
Фактически «Адмирал Нахимов» прибыл на ремонт еще в июле 1997 года, хотя официально его поставили на ремонт в августе 1999-го. Сам крейсер вошел в строй в 1988 году.
Крейсер может нести до 80 ракет
После модернизации корабль должен получить 80 пусковых установок для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон», что сделает его одним из наиболее вооруженных кораблей российского флота.
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По российским оценкам, ремонт и модернизация уже стоили более 200 млрд рублей, или около 2,3 млрд долларов. При этом ранее стоимость проекта оценивали даже примерно в 5 млрд долларов.
Defense Express отмечает, что целесообразность таких расходов на один большой корабль вызывает вопросы, в частности из-за развития морских дронов и других средств поражения, которые повышают уязвимость крупных надводных платформ.
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