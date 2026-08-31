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Россия готовится вернуть в строй ракетный крейсер после почти 30 лет ремонта

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации. Корабль получит 80 ракетных установок и стоил более 200 млрд рублей.

Россия готовится вернуть в строй ракетный крейсер после почти 30 лет ремонта

Россия рассчитывает вернуть в боевой состав флота атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который находится на ремонте и модернизации почти 30 лет. В настоящее время корабль завершает заводские и ходовые испытания, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

До конца года россияне планируют провести государственные испытания корабля, после чего он теоретически может вернуться в состав ВМФ РФ.

Фактически «Адмирал Нахимов» прибыл на ремонт еще в июле 1997 года, хотя официально его поставили на ремонт в августе 1999-го. Сам крейсер вошел в строй в 1988 году.

Крейсер может нести до 80 ракет

После модернизации корабль должен получить 80 пусковых установок для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон», что сделает его одним из наиболее вооруженных кораблей российского флота.

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По российским оценкам, ремонт и модернизация уже стоили более 200 млрд рублей, или около 2,3 млрд долларов. При этом ранее стоимость проекта оценивали даже примерно в 5 млрд долларов.

Defense Express отмечает, что целесообразность таких расходов на один большой корабль вызывает вопросы, в частности из-за развития морских дронов и других средств поражения, которые повышают уязвимость крупных надводных платформ.

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Степан Гафтко

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