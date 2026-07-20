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Россия начала оснащать боевые корабли комплексами РЭБ "Пероед-М"

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

РФ начала оснащать боевые корабли комплексами радиоэлектронной борьбы "Пероед-М". Новые системы заметили на крейсере "Варяг" и других кораблях, но не на Черноморском флоте.

Россия начала оснащать боевые корабли комплексами РЭБ "Пероед-М"

Россия начала установку комплексов радиоэлектронной борьбы "Пероед-М" на корабли Балтийского и Тихоокеанского флотов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, новые комплексы уже заметили на ракетном крейсере "Варяг" проекта 1164 "Атлант", который является однотипным с затопленным крейсером "Москва", а также на одном из противолодочных фрегатов проекта 11540 "Ястреб" Балтийского флота.

Как отмечает польское издание ZBiAM, комплексы "Пероед-М" также зафиксировали на противолодочных корветах "Уренгой" и "Зеленодольск" проекта 1331М, одном из корветов проекта 20380, десантных катерах проекта 21820 "Дюгонь", базовых тральщиках проекта 12700, а также, вероятно, на атомном крейсере "Адмирал Нахимов".

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Заявленная эффективная дальность работы "Пероед-М" составляет до 2,5 километра. Комплекс создан на базе окопной системы РЭБ "Пероед", которая стала известна в 2023 году и использовалась для противодействия FPV-дронам. В отличие от наземной версии, корабельный вариант, вероятно, работает во взаимодействии с бортовыми радиолокационными станциями.

В Defense Express отмечают, что Россия стремится оснастить средствами РЭБ как можно больше кораблей своего военно-морского флота. В то же время комплексы "Пероед-М" пока не были замечены на кораблях Черноморского флота.

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