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росія атакувала Київ балістичними ракетами: загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей. Руйнування та пожежі зафіксували в Дарницькому, Подільському, Оболонському й Шевченківському районах.

росія атакувала Київ балістичними ракетами: загинули двоє людей
Наслідки влучання в складське приміщення, в Подільському районі. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За словами Київської міської військової адміністрації, цієї ночі через черговий ворожий обстріл, загинули два чоловіка.

"Оперативна інформація у звʼязку з російською атакою на цивільну інфраструктуру міста Києва в ніч на 07 жовтня станом на 08:00. Вночі ворог атакував столицю балістичними ракетами. Внаслідок терористичних атак російської федерації наслідки зафіксовано у двох районах міста Києва", – йдеться у дописі.

За наявною інформацією, у Дарницькому районі внаслідок падіння ракети сталося загоряння гаражного кооперативу.

"Пожежу ліквідовано, є руйнування. За іншою адресою також зафіксовано падіння уламків на відкритій території", – йдеться у дописі.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування та перекриття офісно-складської будівлі.

Наслідки влучання в складське приміщення, в Подільському районі. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Водночас, в Оболонському районі, за наявними даними, було влучання на територію нежитлової забудови.

Він також додав, що у Шевченківському районі Києва російські війська влучили на територію нежитлової забудови.

Нагадаємо

росія в ніч на 7 жовтня завдала удару по Україні балістичними ракетами з "Цирконами/Оніксами", 48 крилатими ракетами та 130 дронами. Збито або придушено 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також 117 безпілотників.

Алла Кіосак

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