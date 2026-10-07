Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: погибли два человека

Последствия попадания в складское помещение в Подольском районе. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, последствия ударов зафиксировали в четырех районах столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

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По словам Киевской городской военной администрации, этой ночью в результате очередного вражеского обстрела погибли два человека.

"Оперативная информация в связи с российской атакой на гражданскую инфраструктуру города Киева в ночь на 07 октября по состоянию на 08:00. Ночью враг атаковал столицу баллистическими ракетами. В результате террористических атак российской федерации последствия зафиксированы в двух районах города Киева", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в Дарницком районе в результате падения ракеты произошло возгорание гаражного кооператива.

"Пожар ликвидирован, есть разрушения. По другому адресу также зафиксировано падение обломков на открытой территории", – говорится в сообщении.

Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе в результате атаки врага произошло возгорание, частичное разрушение и обрушение офисно-складского здания.

Последствия попадания в складское помещение в Подольском районе. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В то же время в Оболонском районе, по имеющимся данным, произошло попадание на территорию нежилой застройки.

Он также добавил, что в Шевченковском районе Киева российские войска нанесли удар по территории нежилой застройки.

Напомним

россия в ночь на 7 октября нанесла удар по Украине баллистическими ракетами с "Цирконами/Ониксами", 48 крылатыми ракетами и 130 дронами. Сбиты или подавлены 5 баллистических и 39 крылатых ракет, а также 117 беспилотников.