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ВМС уразили місце дислокації БРК “Бастіон” у Криму

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

У ніч на 16 серпня ВМС ЗСУ завдали удару по позиціях БРК "Бастіон" у окупованому Криму, завдавши ворогу значних втрат. Це дефіцитне озброєння використовується для обстрілів України ракетами "Онікс" та "Циркон".

ВМС уразили місце дислокації БРК “Бастіон” у Криму

Військово-морські сили ЗСУ нанесли ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, передає УНН.

Деталі

В ніч на 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України нанесли ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. В результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються

- повідомили у ВМС.

У ВМС розповіли, що БРК "Бастіон" - це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами "Онікс" та гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Доповнення

Раніше Силам оборони вже вдавалося вражати БРК. У лютому Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження району зосередження ворожого ракетного підрозділу у тимчасово окупованому Криму з БРК "Бастіон" на озброєнні, логістичних об'єктів та пунктів управління противника на тимчасово окупованих територіях.

Також у березні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої пускової установки БРК "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму, а також пунктів управління та районів зосередження противника на ТОТ.

Павло Башинський

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