росія атакувала Україну балістикою і "Оніксом", знешкоджено 233 з 267 дронів

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету і "Онікс" та 267 дронів, збито або придушено 233 з яких, частина ворожих засобів ураження не досягла цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 серпня (з 18:00 28 серпня) противник атакував протикорабельною ракетою Онікс, балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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