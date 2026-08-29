россия атаковала Украину баллистикой и "Ониксом", обезврежены 233 из 267 дронов

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и "Оникс", а также 267 дронов, 233 из которых были сбиты или подавлены, часть вражеских средств поражения не достигла целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 августа (с 18:00 28 августа) противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, а также 267 ударными БПЛА типов Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — временно оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БПЛА типов Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 местах, а также падение сбитых целей (обломков) в 4 местах. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА