У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 млн доларів США: за ці гроші росіяни могли б покращити життя в своїх депресивних регіонах, наприклад, єврейській автономній області, місті калуга чи костромській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

За даними Повітряних Сил ЗСУ, росіянами були використані балістичні ракети "іскандер" та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 "циркон" і 3М55 "онікс", крилаті ракети Х-101, 9М728 "іскандер-К" та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники "ґєрань" і "ґарпія", а також дрони-імітатори "ґєрбєра".

За кошти, витрачені на дане озброєння, цілий рік могла би жити єврейська автономна область рф із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто калуґа з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом костромської області, зазначили в ГУР.

Однак замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України. Водночас більша частина витрачених ресурсів - 79,2 % - виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти 224 рази застосували небезпечні хімічні речовини у січні 2026 року, переважно газові гранати К-51 та РГ-ВО. З початку повномасштабної агресії зафіксовано понад 12 тисяч таких випадків.