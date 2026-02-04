Атака рф 3 лютого коштувала 324,8 млн доларів: за ці кошти можна було б покращити життя в депресивних регіонах - ГУР

$43.190.22
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 4340 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 22090 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 39563 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 34229 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 34681 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32327 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20476 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28572 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34373 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto04:32 • 3942 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"05:00 • 5450 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 19467 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 4982 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 23638 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 40245 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 42136 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 80955 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 89580 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 71232 перегляди
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17872 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 18216 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 21312 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 28180 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38663 перегляди
Атака рф 3 лютого коштувала 324,8 млн доларів: за ці кошти можна було б покращити життя в депресивних регіонах - ГУР

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Українська ППО знищила 79,2% повітряних цілей. Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України.

Атака рф 3 лютого коштувала 324,8 млн доларів: за ці кошти можна було б покращити життя в депресивних регіонах - ГУР

У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 млн доларів США: за ці гроші росіяни могли б покращити життя в своїх депресивних регіонах, наприклад, єврейській автономній області, місті калуга чи костромській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

За даними Повітряних Сил ЗСУ, росіянами були використані балістичні ракети "іскандер" та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 "циркон" і 3М55 "онікс", крилаті ракети Х-101, 9М728 "іскандер-К" та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники "ґєрань" і "ґарпія", а також дрони-імітатори "ґєрбєра".

За кошти, витрачені на дане озброєння, цілий рік могла би жити єврейська автономна область рф із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто калуґа з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом костромської області, зазначили в ГУР.

Однак замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України. Водночас більша частина витрачених ресурсів - 79,2 % - виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти 224 рази застосували небезпечні хімічні речовини у січні 2026 року, переважно газові гранати К-51 та РГ-ВО. З початку повномасштабної агресії зафіксовано понад 12 тисяч таких випадків.

Євген Устименко

