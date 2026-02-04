$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
07:36 • 5612 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 22908 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 40524 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 34744 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35036 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32587 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20621 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28696 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 34459 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
публикации
Эксклюзивы
Атака рф 3 февраля стоила 324,8 млн долларов: за эти средства можно было бы улучшить жизнь в депрессивных регионах - ГУР

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Украинская ПВО уничтожила 79,2% воздушных целей. Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Атака рф 3 февраля стоила 324,8 млн долларов: за эти средства можно было бы улучшить жизнь в депрессивных регионах - ГУР

В ночь на 3 февраля российские оккупанты совершили массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 млн долларов США: за эти деньги россияне могли бы улучшить жизнь в своих депрессивных регионах, например, еврейской автономной области, городе калуга или костромской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

По данным Воздушных Сил ВСУ, россиянами были использованы баллистические ракеты "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32. Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".

На средства, потраченные на данное вооружение, целый год могла бы жить еврейская автономная область рф с населением около 144 тысяч человек или же город калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом костромской области, отметили в ГУР.

Однако вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время большая часть потраченных ресурсов - 79,2 % - оказалась бесполезной: украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей

- говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 224 раза применили опасные химические вещества в январе 2026 года, преимущественно газовые гранаты К-51 и РГ-ВО. С начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч таких случаев.

Евгений Устименко

