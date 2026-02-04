В ночь на 3 февраля российские оккупанты совершили массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 млн долларов США: за эти деньги россияне могли бы улучшить жизнь в своих депрессивных регионах, например, еврейской автономной области, городе калуга или костромской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

По данным Воздушных Сил ВСУ, россиянами были использованы баллистические ракеты "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32. Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники "Герань" и "Гарпия", а также дроны-имитаторы "Гербера".

На средства, потраченные на данное вооружение, целый год могла бы жить еврейская автономная область рф с населением около 144 тысяч человек или же город калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом костромской области, отметили в ГУР.

Однако вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время большая часть потраченных ресурсов - 79,2 % - оказалась бесполезной: украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 224 раза применили опасные химические вещества в январе 2026 года, преимущественно газовые гранаты К-51 и РГ-ВО. С начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч таких случаев.