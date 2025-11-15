$42.060.00
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"

Київ • УНН

 1158 перегляди

Партизани АТЕШ розвідали координати російського підприємства в оренбурзі, яке виробляє ракети "Онікс", і передали інформацію Силам оборони України. Агенти детально вивчили завод, включаючи цехи, склади та схеми охорони, отримавши допомогу від українських працівників.

Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"

Українські партизани руху АТЕШ повідомили, що розвідали координати російського підприємства в оренбурзі, яке виробляє ракети "Онікс". Інформацію вже передано Силам оборони України. Про це представники спротиву написали в Телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Партизани заявили, що провели детальну розвідку об’єкта та зібрали всі необхідні дані для майбутніх ударів.

АТЕШ та Таємна Організація Українців зібрали дані для нанесення ударів по ПО "Стріла", яке виробляє ракети "Онікс" 

– заявили партизани.

У русі підкреслили, що агентам вдалося детально вивчити завод та його ключові виробничі ділянки.

Агенти АТЕШ паралізували логістику окупантів між Кримом та Херсонщиною09.11.25, 07:01 • 12824 перегляди

Завод спеціалізується на виробництві високоточних ракетних комплексів, включно з протикорабельними ракетами П‑800 "Онікс", якими росія регулярно обстрілює цивільні об’єкти в Україні.

Партизани зафіксували точні координати цехів, складів готової продукції, схеми охорони та маршрути відвантаження, а також отримали допомогу від українських працівників заводу.

Ми зафіксували точні координати виробничих цехів, складів готової продукції, схеми охорони та маршрути відвантаження… Нам допомогли працівники заводу – етнічні українці, які бажають поразки путінському режиму. Уся інформація передана Силам оборони України для подальшої роботи 

– заявили в АТЕШ.

Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрів05.11.25, 19:52 • 54282 перегляди

Степан Гафтко

