Украинские партизаны разведали координаты предприятия, производящего ракеты "Оникс"
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ разведали координаты российского предприятия в Оренбурге, которое производит ракеты "Оникс", и передали информацию Силам обороны Украины. Агенты детально изучили завод, включая цеха, склады и схемы охраны, получив помощь от украинских работников.
Украинские партизаны движения АТЕШ сообщили, что разведали координаты российского предприятия в Оренбурге, которое производит ракеты "Оникс". Информация уже передана Силам обороны Украины. Об этом представители сопротивления написали в Телеграм-канале, передает УНН.
Подробности
Партизаны заявили, что провели детальную разведку объекта и собрали все необходимые данные для будущих ударов.
АТЕШ и Тайная Организация Украинцев собрали данные для нанесения ударов по ПО "Стрела", которое производит ракеты "Оникс"
В движении подчеркнули, что агентам удалось детально изучить завод и его ключевые производственные участки.
Завод специализируется на производстве высокоточных ракетных комплексов, включая противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которыми Россия регулярно обстреливает гражданские объекты в Украине.
Партизаны зафиксировали точные координаты цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки, а также получили помощь от украинских работников завода.
Мы зафиксировали точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки… Нам помогли работники завода – этнические украинцы, которые желают поражения путинскому режиму. Вся информация передана Силам обороны Украины для дальнейшей работы
