Украинские партизаны разведали координаты предприятия, производящего ракеты "Оникс"

Украинские партизаны движения АТЕШ сообщили, что разведали координаты российского предприятия в Оренбурге, которое производит ракеты "Оникс". Информация уже передана Силам обороны Украины. Об этом представители сопротивления написали в Телеграм-канале, передает УНН.

Партизаны заявили, что провели детальную разведку объекта и собрали все необходимые данные для будущих ударов.

АТЕШ и Тайная Организация Украинцев собрали данные для нанесения ударов по ПО "Стрела", которое производит ракеты "Оникс"

В движении подчеркнули, что агентам удалось детально изучить завод и его ключевые производственные участки.

Завод специализируется на производстве высокоточных ракетных комплексов, включая противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которыми Россия регулярно обстреливает гражданские объекты в Украине.

Партизаны зафиксировали точные координаты цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки, а также получили помощь от украинских работников завода.

Мы зафиксировали точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки… Нам помогли работники завода – этнические украинцы, которые желают поражения путинскому режиму. Вся информация передана Силам обороны Украины для дальнейшей работы