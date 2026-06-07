В ЦИК Армении заявили, что явка избирателей на 14:00 составила 33,84%
Киев • УНН
На 14:00 проголосовали 33,84% избирателей, что на 8% больше, чем на прошлых выборах. Самая высокая активность в Сюникской области, в Ереване явка составила 33,38%.
Явка избирателей в Армении на 14:00 составила 33,84%. Это почти на 8% выше по сравнению с предыдущими выборами (сегодня уже проголосовали 847 226 избирателей). Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН со ссылкой на "Новости Армении".
Детали
Как отмечает издание, на предыдущих выборах к этому времени проголосовали 26,82% (695 626 избирателей).
В столице Армении Ереване, где проживает более трети избирателей, явка составила 33,38% (283 601). Самыми активными остаются жители Сюникской области, где уже проголосовали 39,02%.
В ЦИК Армении заявили, что явка избирателей на 11:00 составила 14,48%07.06.26, 12:15 • 1858 просмотров
Напомним
В Армении открылись избирательные участки и началось голосование на всеобщих парламентских выборах, которые все участвующие в них политические силы называют судьбоносными.