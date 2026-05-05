В этом месяце будут новые решения по санкциям против РФ за отправку на фронт граждан из Африки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия мошенническими методами отправляет на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока, из-за чего в этом месяце будут и новые решения в этом направлении, и следующие санкционные шаги от Великобритании. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Хотя в москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день. Только накануне в Ереване говорили о дальнейших санкционных шагах партнеров, которые нужны одновременно с нашими дальнобойными санкциями, и вот имеем санкционный шаг Британии – серьезный шаг - написал Зеленский.

Он напомнил, что Великобритания применила санкции против 35 физических и юридических лиц - это субъекты, связанные с производством российских дронов и вербующие иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.

Мошенническими методами они отправляли на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Наши разведки давно изучают этот вопрос, поэтому в этом месяце будут и новые решения в этом направлении, и следующие санкционные шаги от Британии. Спасибо, Британия. россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать - добавил Зеленский.

Великобритания объявила новый пакет санкций против россии, направленный на ограничение производства дронов и борьбу со схемами использования иностранных мигрантов в войне против Украины.