«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
Киев • УНН
Визит Зеленского в Ереван вызвал агрессию пропагандистов рф из-за потери влияния на Армению. В москве усиливают безопасность и готовятся к ограничениям связи.
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Армению вызвал волну эмоциональных и местами агрессивных реакций в российском информационном пространстве. На фоне этого также распространяются сообщения об усилении мер безопасности в москве накануне 9 мая. Об этом свидетельствуют публичные заявления, сообщения пропагандистов и обсуждения в российских соцсетях, передает УНН.
Реакция пропагандистов – от истерики до оскорблений
Российские провоенные блогеры и пропагандисты отреагировали на поездку Владимира Зеленского в Ереван крайне эмоционально. Часть из них открыто демонстрирует раздражение и критикует собственное руководство.
В публичном пространстве появляются резкие высказывания, где ставится под сомнение решительность кремля.
"Я в а**е, Зеленский спокойно приехал в Ереван, а у кремля нет яиц, чтобы нанести удар. путин – к***лд, он не отдаст приказ", – пишут отдельные пропагандисты.
Подобные заявления демонстрируют не только агрессию, но и внутреннее раздражение части пророссийской среды.
Визит в Армению – символический удар по кремлю
Особое возмущение вызвало то, что Зеленский посетил страну, которую в россии традиционно считают союзником. Этот фактор усилил ощущение потери влияния.
В российских обсуждениях подчеркивают, что Армения постепенно дистанцируется от москвы – замораживает участие в ОДКБ и движется в сторону международных институтов.
Отдельно упоминается и присоединение Армении к Международному уголовному суду, что теоретически создает риски для путина в случае визитов в эту страну. На этом фоне сам факт визита украинского президента воспринимается как политический и символический удар.
Страх перед 9 мая – что известно об интернете и безопасности
В российском информационном поле активно обсуждают и меры безопасности в москве накануне 9 мая. В частности, появляются сообщения о возможных ограничениях связи.
В то же время важно отметить – официально полное отключение интернета на несколько дней не подтверждено.
Однако практика временных ограничений мобильной связи и интернета во время массовых мероприятий в россии уже применялась ранее. Также известно об усилении мер безопасности, в частности противодействия дронам.
Это свидетельствует о том, что российские власти действительно рассматривают риск атак как реальный.
Атмосфера тревоги и раздражения
Совокупность факторов – визит Зеленского, информационное давление, страх перед возможными ударами во время парада, ситуация в Туапсе формирует напряженный фон в российском обществе.
Часть аудитории демонстрирует агрессию вовне, другая – критикует собственную власть.
Это не означает немедленных политических изменений, но указывает на рост нервозности даже в среде, которая ранее была максимально лояльной к кремлю.
В итоге, реакция на визит Зеленского стала не просто информационным событием, а индикатором внутреннего состояния российского информационного поля – с заметными признаками раздражения, страха и потери уверенности.
Зеленский после первого за 24 года визита президента в Армению предложил провести заседание в Киеве04.05.26, 17:01 • 1798 просмотров