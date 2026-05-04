«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

Визит Зеленского в Ереван вызвал агрессию пропагандистов рф из-за потери влияния на Армению. В москве усиливают безопасность и готовятся к ограничениям связи.

«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Армению вызвал волну эмоциональных и местами агрессивных реакций в российском информационном пространстве. На фоне этого также распространяются сообщения об усилении мер безопасности в москве накануне 9 мая.  Об этом свидетельствуют публичные заявления, сообщения пропагандистов и обсуждения в российских соцсетях, передает УНН.

Реакция пропагандистов – от истерики до оскорблений

Российские провоенные блогеры и пропагандисты отреагировали на поездку Владимира Зеленского в Ереван крайне эмоционально. Часть из них открыто демонстрирует раздражение и критикует собственное руководство.

В публичном пространстве появляются резкие высказывания, где ставится под сомнение решительность кремля.

"Я в а**е, Зеленский спокойно приехал в Ереван, а у кремля нет яиц, чтобы нанести удар. путин – к***лд, он не отдаст приказ", – пишут отдельные пропагандисты.

Подобные заявления демонстрируют не только агрессию, но и внутреннее раздражение части пророссийской среды.

Визит в Армению – символический удар по кремлю

Особое возмущение вызвало то, что Зеленский посетил страну, которую в россии традиционно считают союзником. Этот фактор усилил ощущение потери влияния.

В российских обсуждениях подчеркивают, что Армения постепенно дистанцируется от москвы – замораживает участие в ОДКБ и движется в сторону международных институтов.

Отдельно упоминается и присоединение Армении к Международному уголовному суду, что теоретически создает риски для путина в случае визитов в эту страну. На этом фоне сам факт визита украинского президента воспринимается как политический и символический удар.

Страх перед 9 мая – что известно об интернете и безопасности

В российском информационном поле активно обсуждают и меры безопасности в москве накануне 9 мая. В частности, появляются сообщения о возможных ограничениях связи.

В то же время важно отметить – официально полное отключение интернета на несколько дней не подтверждено.

Однако практика временных ограничений мобильной связи и интернета во время массовых мероприятий в россии уже применялась ранее. Также известно об усилении мер безопасности, в частности противодействия дронам.

Это свидетельствует о том, что российские власти действительно рассматривают риск атак как реальный.

Атмосфера тревоги и раздражения

Совокупность факторов – визит Зеленского, информационное давление, страх перед возможными ударами во время парада, ситуация в Туапсе формирует напряженный фон в российском обществе.

Часть аудитории демонстрирует агрессию вовне, другая – критикует собственную власть.

Это не означает немедленных политических изменений, но указывает на рост нервозности даже в среде, которая ранее была максимально лояльной к кремлю.

В итоге, реакция на визит Зеленского стала не просто информационным событием, а индикатором внутреннего состояния российского информационного поля – с заметными признаками раздражения, страха и потери уверенности.

