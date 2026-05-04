Зеленский после первого за 24 года визита президента в Армению предложил провести заседание в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита в Ереване и предложил возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с заседанием уже в этом году в Киеве, пишет УНН.

"Хорошая встреча с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Благодарю за приглашение на саммит Европейского политического сообщества. Это первый визит Президента Украины в Армению за последние 24 года. Важно, что мы возобновляем активный диалог между нашими странами", - отметил Зеленский в соцсетях в понедельник.

По его словам, стороны "обсудили ситуацию в регионе, а также вызовы и угрозы безопасности". "Я проинформировал о дипломатической работе для достижения реального мира", - отметил Президент.

Говорили и о развитии экономического партнерства. Предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве