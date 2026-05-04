"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии

Западные СМИ сообщают, что из-за страха переворота путин скрывается в бункерах и ограничил поездки. Спецслужбы рф усилили контроль за его окружением и политическими элитами.

Несмотря на рост слухов о страхах, внутреннем напряжении и возможных заговорах в кремле, говорить о критической слабости путина пока преждевременно. В то же время процессы внутри российской системы уже запущены и могут иметь долгосрочные последствия. Об этом в интервью УНН рассказал политолог Олег Лисный.

Фобии путина и атмосфера недоверия в окружении

В последнее время в западных медиа все чаще появляются сообщения о страхе путина перед переворотом, конфликтах в элитах и росте критики даже среди пророссийских сред. Однако эти явления, по словам эксперта, стоит рассматривать шире – через личность самого лидера рф.

Длительное пребывание у власти формирует специфическую психологию, где подозрение становится нормой.

Долгое пребывание у власти негативно влияет на психическое состояние любого лидера. Это постоянное давление и понимание, что даже ближайшее окружение может представлять угрозу. путин в этом смысле не уникален – подобные процессы были и у сталина. Война только усиливает эти фобии - объясняет Лисный.

Он добавляет, что страхи постепенно транслируются и на систему в целом.

Чем дольше он у власти, тем меньше людей он считает безопасными. Отсюда – жесткие проверки, изоляция, ограничение контактов. И это не только его личная история – окружение подстраивается под эти страхи и усиливает их - отмечает эксперт.

Есть ли угроза переворота

Несмотря на большое количество разговоров о возможных заговорах, реальных признаков скорого краха режима на данный момент нет. Внутренние процессы существуют, но они не лежат на поверхности.

Я не готов сказать, что путин сейчас в самом слабом состоянии. Он к этому движется, но точно не сейчас. То, что он боится – это естественно для такого типа лидера, но это еще не означает, что система разваливается - говорит Лисный.

Он допускает, что информационные вбросы могут быть частью внутренней борьбы.

Возможно, это элемент перетягивания власти между различными группами, например силовиками. Они могут дискредитировать друг друга, понимая, как реагирует путин. Для него любое подозрение – это сигнал действовать жестко - добавляет эксперт.

Почему путин до сих пор держится

Даже несмотря на удары по территории рф, экономические проблемы и международное давление, система продолжает функционировать. Это объясняется как внутренними ресурсами, так и внешними факторами.

Он продолжает стоять. Если бы у него все было хорошо – Украины уже не существовало бы. Но и критического состояния тоже нет. Есть проблемы, но центр пока силен - отмечает эксперт.

В то же время россия получает ситуативные "бонусы", которые стабилизируют ситуацию.

Например, рост цен на нефть или внешние кризисы, которые играют ему на руку. Это вещи, которые сложно было предсказать. Они дают ему возможность удерживать систему - объясняет он.

Почему путин не пойдет на мир добровольно

Одним из ключевых вопросов остается возможность завершения войны. Однако, по словам эксперта, добровольно путин на это не пойдет. Война стала частью его политической идентичности.

Он себя настолько привязал к войне, что остановить ее добровольно – значит признать слабость. А продать это как победу в нынешних условиях он не сможет - говорит Лисный.

Единственный вариант – это внешнее принуждение.

Его можно принудить к миру, но не один на один. Это возможно только во взаимодействии с Европой и при наличии сильного давления. Нужно, чтобы у него просто не осталось вариантов - подчеркивает эксперт.

Война на истощение и фактор времени

В нынешних условиях ключевым фактором остается время. Война переходит в фазу истощения, где важно продержаться дольше противника.

Это классический закон войны – нужно выстоять хотя бы на день дольше, чем враг. И это то, что сейчас происходит - объясняет Лисный.

Он добавляет, что даже после смены власти в россии быстрых перемен ждать не стоит.

Я не думаю, что после путина россия резко изменится. Но начнется период нестабильности, борьбы элит и, возможно, фрагментации - отмечает он.

Как может распасться россия

Перспектива распада россии, по словам эксперта, реальна, но она не обязательно будет повторять сценарий распада СССР. Более вероятным выглядит экономический сценарий.

Я думаю, что распад может происходить по экономическому принципу. Элиты, контролирующие ресурсы, будут отделяться и создавать свои центры влияния. Это могут быть своеобразные экономические анклавы - говорит Лисный.

При этом фактор внешнего влияния также будет играть роль.

Китай уже имеет большое влияние и может его усиливать без прямой оккупации. Это тоже один из возможных сценариев трансформации россии - добавляет эксперт.

Система трещит, но еще не падает

В итоге, нынешнюю ситуацию в россии можно описать как нестабильную, но не критическую. Внутренние процессы происходят, но они еще не перешли в открытую фазу.

Центр еще силен. Пока он силен – будут только разговоры и недовольство. Реальные изменения начнутся тогда, когда элиты почувствуют, что система больше не гарантирует им безопасность - резюмирует Лисный.

