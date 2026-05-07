Зеленский просит у партнеров ПВО для защиты энергетики зимой и предупреждает о летнем наступлении РФ — Bloomberg

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Владимир Зеленский просит у западных союзников системы ПВО для подготовки к интенсивным зимним обстрелам. Летом Кремль планирует новые наступления, несмотря на значительные потери и проблемы с ресурсами.

Президент Украины Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева против российского вторжения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные "источники, знакомые с вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эта тема возникла во время переговоров Зеленского с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в столице Армении, Ереване, в начале этой недели.

Хотя эта просьба не нова - Киев постоянно давит на союзников относительно поставок систем ПВО с момента полномасштабного вторжения москвы в феврале 2022 года - сейчас она более насущна, поскольку энергетические и теплоэнергетические объекты Украины становится все труднее поддерживать в рабочем состоянии после лет российских авиаударов по гражданской инфраструктуре

- говорится в статье.

Указывается, что в первые годы войны наибольшие сдвиги на поле боя, как правило, происходили вне зимних месяцев. С тех пор развитие технологий беспилотников усложнило наступательные маневры, создавая тупик на передовой. Поэтому зимние атаки на городские центры, транспортную и энергетическую инфраструктуру стали важной частью боевых действий.

По словам источников, информированных о дискуссии, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом, но кремлевские силы пока не достигают значительных успехов и несут огромные потери

- пишет издание.

Авторы добавляют, что ввиду того, что мирные переговоры зашли в тупик, российский диктатор владимир путин, вероятно, делает ставку на то, что конфликт на Ближнем Востоке "отвлечет оружие от Киева", что сделает страну особенно уязвимой в холодные месяцы.

Напомним

Украина располагает конкретными документами российского генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Несмотря на это, оно планирует дальнейшие наступательные операции, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

