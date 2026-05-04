Между нашими государствами действительно есть открытые вопросы - Зеленский после встречи с премьером Грузии
Киев • УНН
Зеленский встретился с премьером Грузии Кобахидзе в Ереване из-за открытых вопросов между странами. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и диалоге.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе заявил, что между государствами действительно есть открытые вопросы, передает УНН.
Встретились с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Между нашими государствами действительно есть открытые вопросы. Важно, чтобы на всех уровнях был диалог
Президент подчеркнул, что Украина всегда уважала и уважает Грузию, ее суверенитет и народ.
Продолжим наше взаимодействие и в дальнейшем
Напомним
Администрация правительства Грузии сообщила о встрече премьера Ираклия Кобахидзе и Президента Украины Владимира Зеленского в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества.