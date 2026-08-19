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Франция лишается позиции в Армении на фоне усиления США

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Париж остался за бортом проекта TRIPP и потерял ключевого союзника в правительстве Пашиняна. Ереван тем временем сохраняет связи с США, ЕС и россией.

Франция лишается позиции в Армении на фоне усиления США

Франция годами укрепляла свое влияние в Армении через политическую и военную поддержку Еревана и прямых контактов с армянским руководством. Теперь эта конструкция теряет устойчивость именно тогда, когда США все активнее закрепляются на Южном Кавказе.  Об этом говорится в статье 5 канала, передает УНН.

Год спустя после подписания Вашингтонской декларации Вашингтон, Баку и Ереван 10 августа подтвердили курс на выполнение договоренностей от 8 августа 2025 года – реализацию TRIPP, взаимное признание суверенитета и развитие новых транспортных и экономических связей. Франция осталась вне этого формата, а Пашинян до сих пор не выступил с инициативой включить ее в состав участников проекта.

В Париже это восприняли болезненно. 13 февраля Le Journal du Dimanche назвал соглашение по TRIPP "серьезным ударом по Франции… фактически изменой". Издание подчеркнуло, что по условиям 99-летней аренды США получают 75% контроля над компанией, ответственной за строительство дорог, мостов и железнодорожных путей, тогда как Париж оказался "полностью исключен из этого крупного регионального проекта".

Еще одним ударом по французским позициям стала кадровая перестановка в окружении Пашиняна. 31 июля Араик Арутюнян, один из ключевых руководителей французского направления в правительстве, покинул пост руководителя аппарата премьер-министра Армении. Как утверждают источники в спецслужбах, Арутюняна завербовала французская разведка, и он передавал Парижу информацию о внутриполитических процессах и планах команды Пашиняна.

Арутюнян долго оставался одним из главных каналов связи Парижа с армянским правительством, поддерживая контакты с французскими дипломатами и представителями государственных структур. Во время визита Эммануэля Макрона в Ереван в мае 2026 г. он входил в узкий круг армянских чиновников, сопровождавших французского президента.

На его место Пашинян назначил Лилит Макунц – бывшую посла Армении в США. На фоне TRIPP такая замена стала еще одним сигналом смещения баланса внутри западного направления Еревана в пользу Вашингтона. В результате Париж одновременно остался вне важного регионального проекта и потерял влиятельную фигуру в аппарате Пашиняна.

Впрочем, это не значит, что Армения просто сменяет Францию ​​на США. Ереван не отказывается от контактов с Москвой даже на фоне российского торгового давления и усиления поддержки со стороны ЕС. После июньских выборов Пашинян продолжил контакт с российским руководством и участие Армении в механизмах ЕАЭС, хотя в конце мая РФ начала вводить ограничения на импорт ряда армянских товаров.

В свою очередь Евросоюз усилил поддержку Еревана: 19 июня Еврокомиссия направила Армении €34 млн, а 2 июля подтвердила еще €18 млн в рамках общего пакета на €52 млн. В тот же день Брюссель объявил о мерах по облегчению доступа армянских товаров на рынок ЕС. Однако ни российские ограничения, ни европейская поддержка не привели к отказу Еревана от российского направления. На июньских выборах Пашинян позиционировал себя как главную прозападную силу Армении, противопоставляя свой курс прежней зависимости от Москвы. Последующие шаги показали более сложную картину: США усиливают свои позиции, ЕС помогает диверсифицировать экономические связи, а Москва сохраняет значение для Еревана через ЕАЭС. Франция же оказывается в менее выгодном положении – теряет и участие в новой региональной конфигурации, и один из важных каналов доступа к армянским властям.

Июньские выборы не разрешили внешнеполитическую дилемму Еревана, но для Парижа период привилегированного доступа к армянскому руководству, похоже, подходит к концу.

Лилия Подоляк

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