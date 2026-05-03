Визит Зеленского в Ереван - президент озвучил итоги первого дня
Киев • УНН
Зеленский обсудил в Ереване пакет помощи на 90 млрд евро и укрепление ПВО. Глава государства также обозначил три ключевые задачи на ближайшее время.
Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен координации Украины с европейскими партнерами. Об этом сообщил в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава государства также обозначил три ключевые задачи:
- Украина делает все, чтобы приблизить достойное завершение
войны. Зеленский проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспективах и запланированных контактах;
- Украина вместе с партнерами и союзниками ускоряет реализацию европейского пакета поддержки объемом 90 млрд евро;
- Важными являются укрепление украинской противовоздушной обороны и энергетическая поддержка для Украины, а также сотрудничество с партнерами в области энергетики.
Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать уменьшения давления на агрессора. россия должна завершить эту свою войну. В то же время уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване об успехе борьбы Украины с российским "теневым флотом".