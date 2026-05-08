Армения не является союзником россии в вопросе Украины - Пашинян

Ереван не является союзником россии "в вопросе Украины". Об этом в ходе правительственного брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает УНН со ссылкой на Armenpress.

Детали

Он напомнил, что уже делал заявление по поводу визита Президента Украины Владимира Зеленского в Ереван и критики, звучавшей в связи с этим.

Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками россии в вопросе Украины - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Алма-Атинская декларация имеет для Армении основополагающее значение, на основе которой Ереван строит мирный процесс с Азербайджаном.

"Вы знаете, насколько важна и основополагающая для нас Алма-Атинская декларация, и мы опираемся на эту декларацию и на этой основе строим мир с Азербайджаном. И это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава армянского правительства.

Контекст

В начале недели Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Визит Зеленского в столицу Армении вызвал волну эмоциональных и порой агрессивных реакций в российском информационном пространстве.

А накануне в мид рф вызвали посла Армении, чтобы выразить возмущение из-за визита Президента Украины Владимира Зеленского и предоставления ему трибуны "для озвучивания террористических угроз россии".

