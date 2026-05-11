Украина готова открыть новую страницу отношений с Грузией - глава МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Украины к конструктивному диалогу с Грузией, сообщили в МИД, пишет УНН.

"Украина готова открыть новую страницу отношений с Грузией и продолжить конструктивный диалог после встречи лидеров в Ереване", заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время подхода к прессе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на европейский саммит в Ереване в начале мая провел разговор тет-а-тет с премьером Грузии, что он назвал важным сигналом для возобновления диалога.

После этого Сибига обсудил с главой МИД Грузии нормализацию двусторонних отношений.