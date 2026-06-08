В Армении завершили подсчет голосов на выборах - лидирует партия Пашиняна. В ЕС уже поздравили

ЦИК Армении завершила подсчет бюллетеней на очередных парламентских выборах, уверенно лидирует партия главы правительства страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", пишет УНН со ссылкой на Радио Азатутюн.

Детали

По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней на парламентских выборах, состоявшихся в Армении в воскресенье, партия "Гражданский договор", блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партия "Процветающая Армения" преодолели проходной барьер.

"Гражданский договор" получил 727 тысяч 160 голосов или 49,81%, "Сильная Армения" - 340 тысяч 62 голоса или 23,29%, "Армения" - 145 тысяч 97 голосов или 9,94%, "Процветающая Армения" - 58 тысяч 368 голосов или 4%.

Другие политические силы не преодолели проходной барьер для представительства в Национальном собрании (парламенте) страны.

Между тем news.am утверждает, что на данный момент, в результате суммированных Центральной избирательной комиссией Армении результатов, а также применения ряда расчетов и формул (распределение мандатов национальных меньшинств, рассеивание голосов), картина мандатов Национального собрания выглядит следующим образом: 61 мандат для партии "Гражданский договор", 28 мандатов для блока "Сильная Армения", 11 мандатов для блока "Армения" и 5 мандатов для партии "Процветающая Армения".

"В условиях такой арифметической схемы партия "Гражданский договор" не имеет достаточно голосов, чтобы иметь большинство в три пятых (3/5)", - отмечает news.am.

В то же время BBC указывает, что с учетом особенностей избирательной системы Армении предоставленные ЦИК результаты означают, что партия Пашиняна получает "уверенное" большинство в парламенте. Как поясняется, после подведения итогов голоса партий, не преодолевших барьер в 4%, делятся между прошедшими в парламент таким образом, что чем больше процентов набрала та или иная политическая сила, тем большая доля пересчитанных голосов ей достается. В результате получается, что даже если "Гражданский договор" не набирает 50% в абсолютных цифрах, то в результате пересчета он получит около 60% мест в парламенте Армении, указывает издание.

Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

В ЕС поздравили Пашиняна

Пашиняна с победой уже поздравили из ЕС.

Уважаемый Никол Пашинян, поздравляем с победой на выборах. Дух Бархатной революции, которую вы возглавляли в 2018 году, жив и процветает. Мы глубоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все ближе приближается к Европе. Армения может на нас рассчитывать", - написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.