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Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

Киев • УНН

 • 1688 просмотра

Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении. «Гражданский договор» лидирует с результатом 54,5 процента голосов избирателей.

Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

Глава правительства Армении Никол Пашинян объявил в понедельник о победе на парламентских выборах после того, как результаты чуть более чем одной пятой избирательных участков показали, что его партия набрала около 54% голосов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На пресс-конференции рано утром в понедельник Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" победила, назвав это "исторической победой".

Пашинян, как сообщает Радио Азатутюн, указал, что после победы его партия единолично сформирует правительство. "Хочу подчеркнуть, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом", – сказал Пашинян.

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит выживание и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир", – заверил исполняющий обязанности премьер-министра.

На вопрос журналиста, не является ли его заявление проблематичным, пока не будут подытожены результаты всех избирательных участков, Пашинян ответил: "Знаете, у нас есть доверенные лица на всех избирательных участках, и у нас есть протоколы, и мы делаем собственные расчеты".

Избирательная комиссия Армении опубликовала предварительные результаты примерно с 21% избирательных участков на момент, когда Пашинян давал свою пресс-конференцию.

Воскресное голосование, первые общенациональные выборы в Армении после военного поражения от Азербайджана в 2023 году, рассматривалось как испытание стремления премьер-министра Никола Пашиняна углубить связи с Западом и обеспечить мирное соглашение с Азербайджаном после лет конфликта и политической турбулентности, указывает издание.

Предварительные результаты показали, что "Гражданский договор" получил 54,5% голосов, а пророссийский альянс "Сильная Армения" занял второе место с 21,9% голосов. Альянс "Армения" занял третье место с 8,7%, а партия "Процветающая Армения" отставала на четвертом месте с примерно 5%.

Явка в стране с населением 3 миллиона человек, не имеющей выхода к морю, была высокой – почти 59% избирателей. Ожидается, что Центральная избирательная комиссия объявит официальные предварительные результаты голосования в понедельник.

"Гражданский договор" Пашиняна, который сблизил Армению с Западом с момента прихода к власти в 2018 году, противостоял трем основным пророссийским оппозиционным партиям.

Его главным соперником является Самвел Карапетян, который в прошлом году основал "Сильную Армению" и проводил кампанию на платформе, поддерживающей бизнес, и обещал поддерживать тесные связи Армении с россией.

Сильные результаты Пашиняна дали бы ему мандат завершить мирные переговоры с Азербайджаном, который периодически находился в состоянии войны с Арменией с конца 1980-х годов, и нормализовать отношения с Турцией, ключевым союзником Азербайджана, отмечает издание.

Партия Пашиняна получает более 54 процентов на выборах в Армении - первые данные ЦИК08.06.26, 03:52 • 4204 просмотра

Юлия Шрамко

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