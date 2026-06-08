Партия Пашиняна получает более 54 процентов на выборах в Армении - первые данные ЦИК
Киев • УНН
ЦИК Армении обнародовала первые результаты выборов, где партия Пашиняна лидирует с 54,86%. Явка избирателей стала самой высокой с 2018 года и составила 58,97%.
Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала первые официальные данные голосования на выборах в парламент страны. Об этом сообщает News.am, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по результатам подсчета голосов на 269 избирательных участках правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает 54,86%.
Пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 22,19%.
Далее расположились Альянс партий "Армения" - 8,58%, партия "Процветающая Армения" - 5,14% и партия "Крылья единства" - 2,36%.
Явка на выборах в парламент Армении составила 58,97% и стала самой высокой с 2018 года.
Напомним
По данным опросов, проведенных перед голосованием, партия "Гражданский договор" лидировала, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимала второе место с показателем до 11%.
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