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Financial Times

Партия Пашиняна получает более 54 процентов на выборах в Армении - первые данные ЦИК

Киев • УНН

 • 3270 просмотра

ЦИК Армении обнародовала первые результаты выборов, где партия Пашиняна лидирует с 54,86%. Явка избирателей стала самой высокой с 2018 года и составила 58,97%.

Партия Пашиняна получает более 54 процентов на выборах в Армении - первые данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала первые официальные данные голосования на выборах в парламент страны. Об этом сообщает News.am, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по результатам подсчета голосов на 269 избирательных участках правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает 54,86%.

Пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 22,19%.

Далее расположились Альянс партий "Армения" - 8,58%, партия "Процветающая Армения" - 5,14% и партия "Крылья единства" - 2,36%.

Явка на выборах в парламент Армении составила 58,97% и стала самой высокой с 2018 года.

Напомним

По данным опросов, проведенных перед голосованием, партия "Гражданский договор" лидировала, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимала второе место с показателем до 11%.

Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с россией - СМИ07.06.26, 18:30 • 7060 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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