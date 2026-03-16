Пакистан атакував столицю Афганістану. Таліби заявили, що під ударом опинився медзаклади

Афганську столицю сьогодні сколихнули гучні вибухи, з районів Шахр-е-Нау та Вазір Акбар Хан було видно клуби диму, передає УНН із посиланням на France24.

Як повідомляють кореспонденти AFP, були задіяні зенітні гармати, охоплені панікою місцеві жителі кинулися шукати укриття.

Прессекретар уряду талібів Забіхулла Муджахид написав у соціальних мережах, назвавши удари "злочином" та "актом нелюдяності".

В останні тижні пакистанські військові кілька разів завдавали ударів по Кабулу в рамках конфлікту, викликаного заявами про те, що уряд талібів приховує екстремістів, які нападали через кордон. Однак Муджахид заявив, що останніх ударів було завдано по центру лікування наркозалежності, внаслідок чого загинуло кілька мирних жителів.

Влада Пакистану заперечує свою причетність до удару по лікарні. У пресслужбі уряду Пакистану назвали звинувачення безпідставними та заявили, що удари направлені на військові, а не на цивільні об'єкти.

Видання зауважує, що тривалі транскордонні зіткнення між двома сторонами загострилися у жовтні минулого року, і забрали життя десятків людей.

У п'ятницю місія ООН в Афганістані підтвердила загибель щонайменше 75 мирних жителів країни з моменту посилення зіткнень з Пакистаном 26 лютого.

Обидві сторони стверджують, що не завдають ударів по мирному населенню. Незалежних підтверджень заяв обох сторін поки немає, оскільки повідомляється про авіаудари та бомбардування у віддалених районах кордону.