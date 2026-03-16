Пакистан атаковал столицу Афганистана. Талибы заявили, что под ударом оказались медучреждения

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

В столице Афганистана прогремели взрывы из-за трансграничного конфликта с Пакистаном. Талибы заявили о гибели гражданских в медицинском учреждении.

Афганскую столицу сегодня сотрясли громкие взрывы, клубы дыма были видны из районов Шахр-е-Нау и Вазир Акбар Хан, передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Как сообщают корреспонденты AFP, были задействованы зенитные орудия, охваченные паникой местные жители бросились искать укрытие.

Пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид написал в социальных сетях, назвав удары "преступлением" и "актом бесчеловечности".

В последние недели пакистанские военные несколько раз наносили удары по Кабулу в рамках конфликта, вызванного заявлениями о том, что правительство талибов скрывает экстремистов, которые нападали через границу. Однако Муджахид заявил, что последние удары были нанесены по центру лечения наркозависимости, в результате чего погибло несколько мирных жителей.

На границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны28.02.26, 23:44 • 6960 просмотров

Власти Пакистана отрицают свою причастность к удару по больнице. В пресс-службе правительства Пакистана назвали обвинения безосновательными и заявили, что удары направлены на военные, а не на гражданские объекты.

Добавим

Издание отмечает, что длительные трансграничные столкновения между двумя сторонами обострились в октябре прошлого года и унесли жизни десятков людей.

В пятницу миссия ООН в Афганистане подтвердила гибель по меньшей мере 75 мирных жителей страны с момента усиления столкновений с Пакистаном 26 февраля.

Обе стороны утверждают, что не наносят ударов по мирному населению. Независимых подтверждений заявлений обеих сторон пока нет, поскольку сообщается об авиаударах и бомбардировках в отдаленных районах границы.

Антонина Туманова

Новости Мира