Землетрус в Афганістані та Пакистані забрав життя восьми людей

Щонайменше 8 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,8, який увечері в п’ятницю стався в Афганістані та Пакистані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на афганську владу, Євро-середземноморський сейсмологічний центр та Геологічну службу США, пише УНН.

Деталі

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розташовувався в гірському масиві Гіндукуш приблизно за 150 кілометрів на схід від афганського міста Кундуз. Осередок поштовхів залягав на глибині понад 180 кілометрів, тому коливання відчувалися на великій території.

Потужний землетрус стався в Індонезії, є жертва

Речник губернатора Кабула Хафізулла Башарат повідомив, що всі 8 загиблих були членами однієї родини. Вони загинули після обвалу будинку на околиці афганської столиці. Ще одна дитина зазнала поранень.

Поштовхи відчули в кількох містах Пакистану

За інформацією Пакистанського метеорологічного департаменту, землетрус відчувався в Ісламабаді, Пешаварі, Чітралі, Сваті та Шанглі. Станом на зараз повідомлень про руйнування чи постраждалих на території Пакистану не надходило.

Речник Міністерства охорони здоров’я Афганістану Шарафат Заман заявив, що лікарні Кабула та провінцій переведені в режим готовності. Афганістан є одним із найбільш сейсмічно активних регіонів, де сильні землетруси регулярно призводять до жертв і руйнувань.

Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1