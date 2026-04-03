Землетрус в Афганістані та Пакистані забрав життя восьми людей
Київ • УНН
Внаслідок землетрусу в Афганістані загинули вісім членів однієї родини через обвал будинку. Епіцентр залягав у Гіндукуші на глибині понад 180 кілометрів.
Щонайменше 8 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,8, який увечері в п’ятницю стався в Афганістані та Пакистані. Про це повідомляє Reuters із посиланням на афганську владу, Євро-середземноморський сейсмологічний центр та Геологічну службу США, пише УНН.
Деталі
За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розташовувався в гірському масиві Гіндукуш приблизно за 150 кілометрів на схід від афганського міста Кундуз. Осередок поштовхів залягав на глибині понад 180 кілометрів, тому коливання відчувалися на великій території.
Речник губернатора Кабула Хафізулла Башарат повідомив, що всі 8 загиблих були членами однієї родини. Вони загинули після обвалу будинку на околиці афганської столиці. Ще одна дитина зазнала поранень.
Поштовхи відчули в кількох містах Пакистану
За інформацією Пакистанського метеорологічного департаменту, землетрус відчувався в Ісламабаді, Пешаварі, Чітралі, Сваті та Шанглі. Станом на зараз повідомлень про руйнування чи постраждалих на території Пакистану не надходило.
Речник Міністерства охорони здоров’я Афганістану Шарафат Заман заявив, що лікарні Кабула та провінцій переведені в режим готовності. Афганістан є одним із найбільш сейсмічно активних регіонів, де сильні землетруси регулярно призводять до жертв і руйнувань.
