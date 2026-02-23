Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 10665 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 20950 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 27039 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 34215 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 34523 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46095 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51956 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41865 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67430 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 72695 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
97%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 7128 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 6022 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 17587 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 7190 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23:24 • 4920 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 84452 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 94236 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101959 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113975 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 152069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Папа Франциск
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Вашингтон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 41355 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 43303 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43429 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34548 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 37056 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Золото

Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Геологічна служба США зафіксувала сильний підземний поштовх у Малайзії. Глибоке залягання осередку допомогло уникнути катастрофічних наслідків на поверхні.

Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

Геологічна служба США зафіксувала сильний підземний поштовх у малайзійському регіоні, що стався рано вранці за місцевим часом. Попри високу магнітуду, глибоке залягання осередку землетрусу допомогло уникнути катастрофічних наслідків на поверхні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Епіцентр стихійного лиха знаходився за 55 кілометрів на північний захід від міста Кота Белуд, а осередок залягав на значній глибині – 620 кілометрів. Завдяки такому глибокому розташуванню джерела коливань енергія поштовху була частково поглинута земною корою до того, як вона досягла житлових районів. Фахівці офіційно підтвердили, що загрози виникнення руйнівного цунамі в регіоні немає.

В Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 5,102.02.26, 17:33 • 3345 переглядiв

Наразі місцева влада та рятувальні служби не отримували повідомлень про значні руйнування інфраструктури чи постраждалих серед цивільного населення.

Моніторингові групи продовжують спостереження за сейсмічною активністю, щоб вчасно виявити можливі наслідки та повторні поштовхи. Мешканцям прибережних та гірських районів рекомендовано зберігати спокій, оскільки початкова оцінка ситуації вказує на мінімальні ризики для безпеки регіону.

Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України10.02.26, 07:07 • 5432 перегляди

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Ассошіейтед Прес
Малайзія