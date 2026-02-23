Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

Геологічна служба США зафіксувала сильний підземний поштовх у малайзійському регіоні, що стався рано вранці за місцевим часом. Попри високу магнітуду, глибоке залягання осередку землетрусу допомогло уникнути катастрофічних наслідків на поверхні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Епіцентр стихійного лиха знаходився за 55 кілометрів на північний захід від міста Кота Белуд, а осередок залягав на значній глибині – 620 кілометрів. Завдяки такому глибокому розташуванню джерела коливань енергія поштовху була частково поглинута земною корою до того, як вона досягла житлових районів. Фахівці офіційно підтвердили, що загрози виникнення руйнівного цунамі в регіоні немає.

Наразі місцева влада та рятувальні служби не отримували повідомлень про значні руйнування інфраструктури чи постраждалих серед цивільного населення.

Моніторингові групи продовжують спостереження за сейсмічною активністю, щоб вчасно виявити можливі наслідки та повторні поштовхи. Мешканцям прибережних та гірських районів рекомендовано зберігати спокій, оскільки початкова оцінка ситуації вказує на мінімальні ризики для безпеки регіону.

