Малайзию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,1

Геологическая служба США зафиксировала сильный подземный толчок в малайзийском регионе, произошедший рано утром по местному времени. Несмотря на высокую магнитуду, глубокое залегание очага землетрясения помогло избежать катастрофических последствий на поверхности. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Эпицентр стихийного бедствия находился в 55 километрах к северо-западу от города Кота-Белуд, а очаг залегал на значительной глубине – 620 километров. Благодаря такому глубокому расположению источника колебаний энергия толчка была частично поглощена земной корой до того, как она достигла жилых районов. Специалисты официально подтвердили, что угрозы возникновения разрушительного цунами в регионе нет.

В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В настоящее время местные власти и спасательные службы не получали сообщений о значительных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди гражданского населения.

Мониторинговые группы продолжают наблюдение за сейсмической активностью, чтобы вовремя выявить возможные последствия и повторные толчки. Жителям прибрежных и горных районов рекомендовано сохранять спокойствие, поскольку первоначальная оценка ситуации указывает на минимальные риски для безопасности региона.

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины