22 февраля, 19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Малайзию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,1

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Геологическая служба США зафиксировала сильный подземный толчок в Малайзии. Глубокое залегание очага помогло избежать катастрофических последствий на поверхности.

Малайзию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,1

Геологическая служба США зафиксировала сильный подземный толчок в малайзийском регионе, произошедший рано утром по местному времени. Несмотря на высокую магнитуду, глубокое залегание очага землетрясения помогло избежать катастрофических последствий на поверхности. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Эпицентр стихийного бедствия находился в 55 километрах к северо-западу от города Кота-Белуд, а очаг залегал на значительной глубине – 620 километров. Благодаря такому глубокому расположению источника колебаний энергия толчка была частично поглощена земной корой до того, как она достигла жилых районов. Специалисты официально подтвердили, что угрозы возникновения разрушительного цунами в регионе нет.

В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,102.02.26, 17:33 • 3349 просмотров

В настоящее время местные власти и спасательные службы не получали сообщений о значительных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди гражданского населения.

Мониторинговые группы продолжают наблюдение за сейсмической активностью, чтобы вовремя выявить возможные последствия и повторные толчки. Жителям прибрежных и горных районов рекомендовано сохранять спокойствие, поскольку первоначальная оценка ситуации указывает на минимальные риски для безопасности региона.

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины10.02.26, 07:07 • 5432 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ассошиэйтед Пресс
Малайзия