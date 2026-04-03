Землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни восьми человек

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В результате землетрясения в Афганистане погибли восемь членов одной семьи из-за обрушения дома. Эпицентр залегал в Гиндукуше на глубине более 180 километров.

Землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни восьми человек

По меньшей мере 8 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое вечером в пятницу произошло в Афганистане и Пакистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганские власти, Евро-средиземноморский сейсмологический центр и Геологическую службу США, пишет УНН.

Детали

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в горном массиве Гиндукуш примерно в 150 километрах к востоку от афганского города Кундуз. Очаг толчков залегал на глубине более 180 километров, поэтому колебания ощущались на большой территории.

Представитель губернатора Кабула Хафизулла Башарат сообщил, что все 8 погибших были членами одной семьи. Они погибли после обвала дома на окраине афганской столицы. Еще один ребенок получил ранения.

Толчки ощутили в нескольких городах Пакистана

По информации Пакистанского метеорологического департамента, землетрясение ощущалось в Исламабаде, Пешаваре, Читрале, Свати и Шангле. По состоянию на сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших на территории Пакистана не поступало.

Представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман заявил, что больницы Кабула и провинций переведены в режим готовности. Афганистан является одним из наиболее сейсмически активных регионов, где сильные землетрясения регулярно приводят к жертвам и разрушениям.

Степан Гафтко

