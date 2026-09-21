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Пакистан завдав авіаударів по Афганістану і заявив про знищення десятків бойовиків

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

Пакистанські винищувачі вдарили по ймовірних схованках бойовиків на сході Афганістану. Кабул заявив про щонайменше трьох загиблих.

Пакистан завдав авіаударів по Афганістану і заявив про знищення десятків бойовиків

У понеділок пакистанські винищувачі завдали авіаударів по місцях на сході Афганістану, які пакистанські чиновники назвали ймовірними схованками бойовиків. Пакистан заявив про знищення 28 бойовиків, тоді як влада Кабула повідомила про щонайменше трьох загиблих, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Удари поблизу спільного кордону країн ознаменували нову ескалацію напруженості, що підвищило ризик подальших транскордонних бойових дій. Вони також загрожували ускладнити посередницькі зусилля регіональних держав, включаючи Китай.

Удари відбулися після того, як Пакистан попередив, що може атакувати бойовиків в Афганістані після двох смертельних нападів на пакистанські сили безпеки поблизу кордону останніми днями.

Напади бойовиків, спрямовані проти поліції та сил безпеки Пакистану, зросли в останні роки. Ескалація сталася після місяців військових дій. Сотні людей загинули в транскордонних боях з лютого, коли Афганістан завдав ударів у відповідь після того, як Пакистан завдав авіаударів на афганській території.

Теракт біля поліцейської дільниці в Пакистані забрав 16 життів - Reuters18.09.26, 14:57 • 3563 перегляди

Влада Ісламабаду звинуватила пакистанський Талібан та союзні з ним групи бойовиків у більшості випадків насильства. Пакистанський Талібан є окремим, але союзним угрупованням афганського Талібану, яке повернулося до влади у 2021 році.

Міністерство інформації Пакистану заявило, що сили безпеки провели сплановану, розвідувальну наземну операцію на північному заході після серії нападів бойовиків у країні. За операцією послідували "калібровані авіаудари по схованках та безпечних місцях терористичних організацій, відповідальних за ці напади".

Міністерство повідомило у дописі на X, що в результаті авіаударів загинуло 28 бойовиків уздовж афганського кордону.

Однак уряд Афганістану заявив, що в результаті ударів загинуло троє мирних жителів та четверо поранено. Заяви з обох сторін не можуть бути одразу незалежно перевірені.

Антоніна Туманова

Світ
Вибухи
Сутички
Талібан
Ісламабад
Кабул
Афганістан
Китай
Пакистан