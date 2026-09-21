Пакистан завдав авіаударів по Афганістану і заявив про знищення десятків бойовиків

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили