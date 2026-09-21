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Пакистан нанес авиаудары по Афганистану и заявил об уничтожении десятков боевиков

Киев • УНН

 • 2596 просмотра

Пакистанские истребители нанесли удар по предполагаемым укрытиям боевиков на востоке Афганистана. Кабул заявил как минимум о трех погибших.

Пакистан нанес авиаудары по Афганистану и заявил об уничтожении десятков боевиков

В понедельник пакистанские истребители нанесли авиаудары по объектам на востоке Афганистана, которые пакистанские чиновники назвали вероятными убежищами боевиков. Пакистан заявил об уничтожении 28 боевиков, тогда как власти Кабула сообщили как минимум о трёх погибших, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Удары вблизи общей границы стран ознаменовали новую эскалацию напряжённости, повысив риск дальнейших трансграничных боевых действий. Они также могли осложнить посреднические усилия региональных государств, включая Китай.

Удары произошли после того, как Пакистан предупредил, что может атаковать боевиков в Афганистане после двух смертельных нападений на пакистанские силы безопасности вблизи границы в последние дни.

Нападения боевиков, направленные против полиции и сил безопасности Пакистана, участились в последние годы. Эскалация произошла после нескольких месяцев военных действий. Сотни людей погибли в трансграничных боях с февраля, когда Афганистан нанёс ответные удары после того, как Пакистан нанёс авиаудары по афганской территории.

Теракт возле полицейского участка в Пакистане унёс жизни 16 человек — Reuters18.09.26, 14:57 • 3590 просмотров

Власти Исламабада обвинили пакистанский Талибан и связанные с ним группировки боевиков в большинстве случаев насилия. Пакистанский Талибан — отдельная, но союзная группировка афганского Талибана, который вернулся к власти в 2021 году.

Министерство информации Пакистана заявило, что силы безопасности провели спланированную наземную операцию на основе разведданных на северо-западе страны после серии нападений боевиков. За операцией последовали "калиброванные авиаудары по убежищам и безопасным местам террористических организаций, ответственных за эти нападения".

Министерство сообщило в публикации на X, что в результате авиаударов вдоль афганской границы погибли 28 боевиков.

Однако правительство Афганистана заявило, что в результате ударов погибли трое мирных жителей и ещё четверо получили ранения. Заявления обеих сторон не могут быть немедленно независимо проверены.

Антонина Туманова

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