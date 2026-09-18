Теракт возле полицейского участка в Пакистане унёс жизни 16 человек — Reuters
Киев • УНН
В Кохате смертник на автомобиле врезался в полицейский участок, после чего нападавшие открыли огонь. Погибли 16 человек.
В пятницу, 18 сентября, на северо-западе Пакистана произошёл террористический акт, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.
Детали
Инцидент произошёл в городе Кохат в провинции Хайбер-Пахтунхва: автомобиль, которым управлял террорист, врезался во внешнюю стену полицейского участка, а сопровождавшие его вооружённые мужчины открыли огонь.
Взрыв произошёл возле мечети, где сотрудники полиции, члены их семей и другие гражданские лица совершали пятничную молитву, говорится в заявлении полиции.
В заявлении также отмечается, что между полицией и нападавшими до сих пор продолжается перестрелка, а один из нападавших, на котором был жилет со взрывчаткой, был убит.
Дополнительно
За последние месяцы в приграничных районах Пакистана резко возросла активность боевиков, чьи атаки направлены преимущественно против военных и полиции.
Официальный Исламабад утверждает, что боевики используют убежища в Афганистане для подготовки и планирования нападений в Пакистане. Правительство талибов в Афганистане отвергло эти обвинения и заявило, что боевые действия являются внутренней проблемой Пакистана.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в пакистанском городе Карачи боевик на автомобиле, начинённом взрывчаткой, врезался в штаб-квартиру военизированного формирования "Пакистанские рейнджеры", после чего завязалась перестрелка с силами безопасности.